‘Gastroskopiden korkmayın’

Özel
Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Berge Ede
, Gastroskopi
hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Ede, Gastroskopi'nin korkulacak bir yöntem olmadığını söyledi. Gastroskopi'nin kelime anlamıyla mideye bakılması işlemi olduğunu dile getiren Ede bu yöntemle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Gastroskopi işlemleri sırasında ince ucunda kamera ve ışık kaynağı olan kıvrılabilir bir boru yardımıyla yemek borusu ve oniki parmak barsağının bir kısmının da incelenebildiğini söyleyen Ede, "Gastroskopi işleminin kimlere uygulanacağı konusunda geniş bir spekturum mevcuttur. Bunların başlıcaları, tedavi ile geçmeyen üst karın bölgesi ağrıları, yutma güçlüğü, nedeni bilinmeyen bulantı ve kusmalardır" dedi.