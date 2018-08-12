Gölecik Barajı’nda çalışmalar başladı

Karacabey'ın
50 yıllık hayali olan ve Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan 130 Milyon TL'ye mal olacak Gölecik Barajı
'nda zeminde oluşan olumsuzluklardan dolayı aksayan çalışmalar yeniden başladı. Baraj tamamlandığında ilçeye yılda 7,5 Milyon metreküp içme suyu
, 17 Milyon metreküp ise sulama suyu verilecek. DSİ
1'nci Bölge Müdürü Hayati Çelenk
ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan Gölecik Barajı inşaat sahasına giderek, Proje Müdürü Mustafa Bilgiç'ten bilgi aldı. Zeminde bir takım olumsuzluklar tespit edildiği için çalışmalara bir süre ara verildiğini aktaran Bilgiç, baraj inşaatını programa uygun şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bilgiç, "Zeminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle tekrar incelemeler yapıldı. Projeler hazırlandı ve çalışmalara tekrar başladık. Çalışmalarımız bu yılın sonuna kadar devam edecek. Daha sonra barajın gövdesinin imalatına başlamayı planlıyoruz" dedi. Gölecik Barajı'nda yapılan çalışmaları incelemek, bilgi vermek ve durumu izlemek amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten DSİ 1'nci Bölge Müdürü Hayati Çelenk, "Barajımızda 2016'nın Aralık ayında işe başladık. 2017 Aralık aylarında temelini atmayı hedefliyorduk. Ancak zemin parametreleriyle ilgili verilerin yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. Yeni sondajlar yaparak parametreleri yeniledik. Tabi zeminde yaşanan bu problemleri çalışmalarla çözüyoruz. Bekleme sürecinde şantiyede belli çalışmalar yapılamadı. Çalışmalara yeniden başladık. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Baraj tamamlandığında Karacabey halkımıza yılda 7,5 Milyon metreküp içme suyu ve 17 Milyon metreküpte sulama suyu vereceğiz. Toplam 45 Bin dekarlık arazi barajımızdan sulanacak ve 2020 yılı Nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz" dedi. "ÖZLEM SONA ERECEK"
Gölecik Barajı'nın Karacabeylilerin özlemle beklediği, yıllardan beri hasretini çektiğini ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, "Yüklenici firma ara vermeden Karacabeylilerin gerçekten özlemi haline gelen Gölecik Barajı'nda çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradaki çalışmalar her boyutuyla her kademesiyle takip ediliyor Karacabeyli hemşerilerimizin kaliteli içme suyu ve sulama noktasındaki özlemleri inşallah devletimizin gücü sayesinde, bölge müdürlüğümüzün ve müteahhit firmamızın çalışmaları sayesinde sona erecektir" dedi.