Havacılık Festivali kapılarını açıyor

Alternatif
sporlara elverişli doğasıyla son yıllarda sporcuların ilgi odağı olan Mustafakemalpaşa, bu potansiyelini geniş katılımlı organizasyonlarla değerlendiriyor. Mustafakemalpaşa'nın doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen organizasyonların başında gelen Turizm
ve Havacılık Festivali
, Türkiye
'nin birçok şehrinden yüzlerce yamaç paraşütçüsünü buluşturmaya hazırlanıyor. ustafakemalpaşa Sportif Havacılık Kulübü ile birlikte 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival, elverişli hava akımlarına sahip olan 420 metre yükseklikteki Erkızı Tepesi'nde yapılacak. Üçbeyli Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan bir alana iniş yapacak olan yamaç paraşütçüleri iki gün boyunca gökyüzünü renklendirerek görsel şovlara imza atacak. Yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isteyenler bu yıl da tandem paraşütle (iki kişilik paraşüt) uçuş heyecanı yaşayabilecek. Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından vatandaşların organizasyonu izleyebilmesi için etkinlik günleri sabah saat 9.00'da Öğretmenevi önünden otobüs kaldırılacak.