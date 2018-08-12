Kurban timi göreve hazır

Bayram
sürecinde vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sorun yaşamaması adına Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde 'Kurban Yakalama Tim
i' oluşturuldu. 2'şer kişilik 3 ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit Mahalleleri'nde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Hayvana zarar vermeden nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvan nasıl yakalanır gibi konularda eğitimli olan ekip, bayram boyunca Osmangazililerin yardımına koşacak. Osmangazi Kurban Yakalama Timleri, kurbanlık hayvanları nasıl yakalayacakları konusunda Geçit Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında eğitim aldı. Sakinleştirici ilaç kullanımı hakkında Osmangazi Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından bilgilendirilen tim, bayram boyunca kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması konusunda vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde Osmangazi Belediyesi'nin 444 16 01 ve 241 41 05 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecekler.