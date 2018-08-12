Nilüfer Belediyesi borç batağında

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay
, Nilüfer Belediyesi
'nin faaliyet raporunda öngördüğü sermaye gelirinin 10 katı kadar satış gerçekleştirmesinin altında bütçe açığını kapama gayreti olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin borç
batağına saplanmış halde olduğunun altını çizen Başkan Ufuk Ay, "Öyle bir belediye düşünün ki, öngördüğü bütçeden yüzde 948 oranında bir sapma yaşasın. Bu tüm zamanların rekor sapmasıdır. Mevcut durum artık Belediye Başkanını bile gülümsetmiyor. Yapılan fazla gayrimenkul satışlarıyla batık bir belediyenin bütçe açığı kapatılmaya çalışılıyor" dedi. "VATANDAŞI KANDIRMAYIN"
Ay "2009 ile 2016 arasındaki 8 yıllık dönemde 90 milyon TL
'lik gayrimenkul satış yapan Nilüfer Belediyesi, yalnızca 1 yıllık dönemde neden 70 milyon 739 bin TL'lik bir satış yaptı? 2018 yılı bütçesinde 5 milyon 250 bin TL'lik bir sermaye geliri belirlemişken yılın ilk 5 ayında 43.5 milyon TL'lik bir satış gerçekleşti. Şeffaf belediyeciliğin sözde öncüsü olduğunu iddia eden Nilüfer Belediyesi artık elini vicdanına koymalı ve Nilüferli vatandaşları kandırmaktan vazgeçmelidir" dedi.