Osmangazi’ye çocuk parkı

Osmangazi
Belediyesi, planlı ve modern şehirleşmenin en önemli örneklerinden biri olan Güneştepe Mahallesi
'nde spor tesisi ve çocuk oyun parkını törenle hizmete açtı. Kentteki her mahalleye sosyal donatı alanları ve spor tesisi kazandıran Osmangazi Belediyesi
, Güneştepe Mahallesi'nde birbiriyle bütünleşen modern spor tesisi ile çocuk oyun parkını hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, Bursa
'nın gelişen ve değişen yüzü Güneştepe'ye önemli bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Belediye olarak yaptıkları hizmetlerle tarihi şehir içerisinde yeni ve modern şehri inşa ettiklerine dikkat çeken Dündar, "İmar planlarının uygulanması en önemli görevlerimizin başında geliyor" diye konuştu.