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Osmangazi’ye çocuk parkı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Osmangazi’ye çocuk parkı
Osmangazi Belediyesi, planlı ve modern şehirleşmenin en önemli örneklerinden biri olan 'nde spor tesisi ve çocuk oyun parkını törenle hizmete açtı. Kentteki her mahalleye sosyal donatı alanları ve spor tesisi kazandıran , Güneştepe Mahallesi'nde birbiriyle bütünleşen modern spor tesisi ile çocuk oyun parkını hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı , 'nın gelişen ve değişen yüzü Güneştepe'ye önemli bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Belediye olarak yaptıkları hizmetlerle tarihi şehir içerisinde yeni ve modern şehri inşa ettiklerine dikkat çeken Dündar, "İmar planlarının uygulanması en önemli görevlerimizin başında geliyor" diye konuştu.
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Osmangazi’ye çocuk parkı
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