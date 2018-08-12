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Tenis tutkunları ’da buluşuyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Tenis tutkunları Bursa’da buluşuyor
Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği organizasyonlarla tenis tutkunlarını 'da bir araya getirmeye devam ediyor. 12 ay boyunca farklı yaş gruplarında turnuvalar düzenleyerek Bursa'yı 'tenisin merkezi' haline getiren Büyükşehir Belediyesi, 13 ila 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 8, 9, 10 Yaş Hafta İçi Turnuvası ile onlarca minik sporcuyu Bursa'da misafir edecek. Hüdavendigar Kent Parkı'nda 3 farklı kortta yapılacak turnuvaya, başta Bursa olmak üzere çevre ve uzak illerden çok sayıda sporcu katılacak. Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet takviminde de yer alan etkinlikte, dereceye girenler madalya ile ödüllendirilecek.
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Tenis tutkunları Bursa’da buluşuyor
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