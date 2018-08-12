Tenis tutkunları Bursa’da buluşuyor

Büyükşehir
Belediyesi, düzenlediği organizasyonlarla tenis tutkunlarını Bursa
'da bir araya getirmeye devam ediyor. 12 ay boyunca farklı yaş gruplarında turnuvalar düzenleyerek Bursa'yı 'tenisin merkezi' haline getiren Büyükşehir Belediyesi, 13 ila 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 8, 9, 10 Yaş Hafta İçi Turnuvası ile onlarca minik sporcuyu Bursa'da misafir edecek. Hüdavendigar Kent Parkı'nda 3 farklı kortta yapılacak turnuvaya, başta Bursa olmak üzere çevre ve uzak illerden çok sayıda sporcu katılacak. Türkiye Tenis
Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet takviminde de yer alan etkinlikte, dereceye girenler madalya ile ödüllendirilecek.