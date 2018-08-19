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’e 'dan talip

’un başarılı futbolcusu ’e ’dan Atalanta’nın talip olduğu iddia edildi. Behich, ’nda beğeni toplamıştı

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Aziz Behich’e İtalya'dan talip
Daha önce Ekong'u Udinese'ye satan 'da şimdi de Avustralya ile 'nda başarılı bir performans ortaya koyan 'e talip çıktı. Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Aziz Behich için zemin yokladığı ve Bursa ekibine resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

?GASPERINI ÖZELLİKLE İSTİYOR

Bu sezon 3'lü savunma oynamayı planlayan Atalanta patronu, Gian Piero Gasperini'nin hücumdaki etkili oyunu nedeniyle Aziz Behich'i istediği belirtildi. Geçen yıl Bursaspor formasıyla 5 gole imza atan Aziz, Dünya Kupası'ndaki performansıyla da beğeni toplamıştı. Aziz, 'dan PSV ile 'dan Leganes'in de listesinde.

AYRILIKLAR CAN SIKIYOR

Öte yandan John Bostock'un Toulouse'a, Titi'nin 'ye ve son olarak da Ekong'un Udinese'ye satılmasıyla kilit oyuncu sıkıntısı çekmeye başlayan Bursaspor'da bu durumun teknik heyetin canını sıktığı, 'nın da bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.
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Aziz Behich’e İtalya'dan talip
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