Bayramda sağlıklı beslenin

BURTOM
Konur Cerrahi Tıp Merkezi Diyetisyeni Ebru Kolcu, Kurban Bayramı
'nda beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kurban Bayramı'nın yılda bir kez olmasından dolayı en başta kırmızı et tüketimi artmaktadır. Kırmızı etin kolesterol içeriğinin yüksek olmasıyla birlikte hipertansiyon, diyabet, böbrek ve kalp-damar hastaları risk altındadır. Genel olarak sakatat tüketiminin de artmasıyla birlikte kronik hastalıkları olan kişiler yine risk altındadır. Bayramda doğru gıda seçimine, besin içeriklerine, pişirme yöntemlerine ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.