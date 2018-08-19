Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Bayramda sağlıklı beslenin

Bayramda sağlıklı beslenin

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Bayramda sağlıklı beslenin
BURTOM Konur Cerrahi Tıp Merkezi Diyetisyeni Ebru Kolcu, 'nda beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kurban Bayramı'nın yılda bir kez olmasından dolayı en başta kırmızı et tüketimi artmaktadır. Kırmızı etin kolesterol içeriğinin yüksek olmasıyla birlikte hipertansiyon, diyabet, böbrek ve kalp-damar hastaları risk altındadır. Genel olarak sakatat tüketiminin de artmasıyla birlikte kronik hastalıkları olan kişiler yine risk altındadır. Bayramda doğru gıda seçimine, besin içeriklerine, pişirme yöntemlerine ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda sağlıklı beslenin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN