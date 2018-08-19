Dağ yöresinde hasat

Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçen aylarda, ahududu ve yaban mersini fidesi dağıtılan çiftçileri, hasat döneminde ziyaret etti. Çiftçinin daha çok üreterek daha fazla kazanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Tarım
AŞ aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılan ahududu, çilek ve yaban mersini fidelerinin, hasat zamanındaki verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürdü. Orhaneli İlçesi Göynükbelen Mahallesi'ndeki uygulama bahçelerini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında çiftçilerden bilgi aldı.