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Dağ yöresinde hasat

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Dağ yöresinde hasat
Büyükşehir Belediye Başkanı , Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçen aylarda, ahududu ve yaban mersini fidesi dağıtılan çiftçileri, hasat döneminde ziyaret etti. Çiftçinin daha çok üreterek daha fazla kazanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, AŞ aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılan ahududu, çilek ve yaban mersini fidelerinin, hasat zamanındaki verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürdü. Orhaneli İlçesi Göynükbelen Mahallesi'ndeki uygulama bahçelerini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında çiftçilerden bilgi aldı.
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Dağ yöresinde hasat
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