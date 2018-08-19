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’dan taraftara mesaj

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Ekong’dan taraftara mesaj
spor'un Nijeryalı stoperi , Udinesse ile anlaşmasının ardından yeşil beyazlı camiaya veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekong'un mesajı şöyle: 'Bursa'daki ve 'daki herkese özellikle takım arkadaşlarım ve personele herşey için teşekkür ederim. 'de geçirdiğim süreden hem oyuncu hem de insan olarak her zaman güzel anılarım olacak.

TEKSASLI EKONG
'Bursaspor'a güzel bir sezon dilerim, takımı artık bir taraftar olarak takip edeceğim. Elbette son olarak beni ve tüm takımı destekleyen Teksas'a ve tüm taraftara özel bir teşekkür etmek isterim. Şimdi de içinizden birisi olarak kalacağım.
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Ekong’dan taraftara mesaj
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