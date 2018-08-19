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tarlaları havadan tespit edildi

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Uyuşturucu tarlaları havadan tespit edildi
Komutanlığı ekipleri, Bursa ilçelerinde bulunan tarlalarını helikopter ile belirledi. Mustafakemalpaşa, Gemlik, Mudanya ve Karacabey'de bulunan uyuşturucu ekim alanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun da bizzat katılımıyla helikopterle havadan tespit edildi. Uyuşturucu tacirlerinin özellikle karadan ulaşımın zor olan yerleri tercih ettiği, geçmiş yıllarda ekim yaptığı ve genellikle kamu arazilerini kullandığı bölgeleri inceleyen jandarma, operasyon bölgelerinde helikopter desteği ile havadan keşif yaptı.
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Uyuşturucu tarlaları havadan tespit edildi
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