Uyuşturucu tarlaları havadan tespit edildi

Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bursa ilçelerinde bulunan uyuşturucu
tarlalarını helikopter ile belirledi. Mustafakemalpaşa, Gemlik, Mudanya ve Karacabey'de bulunan uyuşturucu ekim alanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun da bizzat katılımıyla helikopterle havadan tespit edildi. Uyuşturucu tacirlerinin özellikle karadan ulaşımın zor olan yerleri tercih ettiği, geçmiş yıllarda ekim yaptığı ve genellikle kamu arazilerini kullandığı bölgeleri inceleyen jandarma, operasyon bölgelerinde helikopter desteği ile havadan keşif yaptı.