Yerli ve milli OSB Yalova’da kurulacak

Hükümetin mega projeleri Yalova
'da da meyvelerini vermeye başladı, İstanbul
- Yalova arasını 4 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü
'nün ardından, turizm ve sanayi yatırımcıları gözlerini Yalova çevirdi. Türkiye
'nin organize sanayi bölgesi
olmayan tek ili konumundaki Yalova'da yaklaşık 15 bin kişiye istihdam
sağlayacak olan, 6.5 milyar TL değerindeki yerli ve milli Yalova İMES
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. PARSELLER TAHSİSE AÇILDI
Makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi, elektrik, elektronik eşya, savunma araç ve gereçleri gibi yüksek katma değere sahip ürünler üretilmesi planlanan Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım hazırlıkları son hızla devam ediyor. Orta ve büyük ölçekli toplam 264 parselden oluşan OSB
'nin faaliyete geçmesiyle yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Sınırlı sayıdaki parseller, OSB kanunu çerçevesinde, maliyetine ve uzun vadeli ödeme planlarıyla tahsise açıldı. Kuruluş çalışmaları 2017'nin Haziran ayında tamamlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen OSB Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki 470 hektar alanda inşa edilecek. Yalova İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Organize Bölge Müdürü Direnç Özdemir yaptığı açıklamada, "Devletimizin bölgeye yaptığı yatırımlar lokasyon olarak yatırımcıya Yalova'yı işaret etti. 2017'den bu yana süren çalışmalarımız meyve vermeye başladı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul- İzmir Otoyolu'na çok yakın bir noktada bulunan OSB'nin en büyük özelliği de dünyada tek olacak olan çevreci modeli. Yeşil ve bacasız sanayi ile tamamen yerli ve milli üretim yapılacak ve 15 bin kişiye istihdam yaratacak. Yenilikçi, milli, yerli ve yeşil üretimi kendisine misyon edinen OSB bünyesinde, meslek eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu, itfaiye, güneş ve rüzgar enerji santralleri, sağlık merkezi, antrepo gibi tamamlayıcı sosyal donatıların da yer alacağı yeni nesil bir OSB inşa etmeyi planlıyoruz" dedi. "BU HENÜZ BAŞLANGIÇ"
OSB alanının yarısından fazlasını dolduracak nitelikte mevcut üyelerinin bulunduğunu, kalan sınırlı sayı ve büyüklükteki alanlar için yeni yatırımcılar alındığına dikkat çeken Özdemir "Kamulaştırma çalışmalarının bitmek üzere. Ülke kalkınmasını akamete uğratmaya çalışan bir takım organizasyonlar ve haksız kazanç elde etmeye çalışan arazi spekülatörlerinin saldırılarına karşı mücadele veriyoruz. Buradaki yatırımlar devletimizin yatırımlarının meyvesi. Bakın Osmangazi Köprüsü çıkışının ikinci durağı Kılıç Gişeleri'nde yer alıyoruz. Devletimiz buralara yatırım yapmasaydı bizim gelebilmemiz imkansızdı. Devletimizin yapmış olduğu yatırımın Yalova'daki ilk durağında 6.5 milyar TL'lik yatırım yapıyoruz. Bunlar tamamen salt yatırım fiyatları. Bölgeye büyük bir katkısı olacak ve dünya markaları burada çalışacak" dedi. EKONOMİDE İLK 10 HEDEFİ
Hedeflerinin yerli, milli ve yenilikçi bir OSB kurmak olduğunu ifade eden Özdemir, "Devletimizin ortaya koymuş olduğu 2023 hedefleri arasında yer alan dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olmak istiyoruz. 500 milyar dolar ihracat ve kişi başına milli gelirin 25 bin dolar olduğu bir Türkiye hedefini yakalamak için, Marmara Bölgesi'nin kalbi durumundaki Yalova'da yatırım, katma değer ve istihdam oluşturarak, en çevreci üretimin dünya çapında örneklerinden birini sergileyeceğiz" dedi.