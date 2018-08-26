Bursa GUHEM’le dünya ligine çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 100 günlük planında açıkladığı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM), Bursa için bir gurur abidesi olacağını söyledi. Başkan Alinur Aktaş, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) kompleksi içinde inşa edilen GUHEM'de incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş'a, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Genel Koordinatörü Fehim Ferik de eşlik etti.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

GUHEM ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve Bursa Ticuaret ve Sanayi Odası (BTSO)'nun katkılarıyla yeni bir projeye imza attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "GUHEM Türkiye'de ilk ve tek olacak. Bu merkezle Bursa olarak dünya ligine çıkmış olacağız. GUHEM, hem işlevi hem de görselliği itibariyle de Bursa'ya çok ciddi bir değer katacak" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisi yaparak katkıda bulunduğu GUHEM'e, TÜBİTAK'ın 60 Milyon TL'lik düzenek ve malzeme desteği sağladığını belirten Başkan Aktaş, BTSO'nun da merkezin inşaatının masraflarını üstlendiğini ve bu maliyetin yaklaşık 50 Milyon TL olduğunu söyledi.

BURSA'NIN YENİ SEMBOLÜ ZEPLİN

Binanın mimari özelliklerinden de bahseden Başkan Aktaş, "Toplam 22 Bin 500 metrekare alana sahip olacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi kompleksi içerisinde 2 bin metrekare havacılık sergi alanı ve 2 bin metrekare de uzay sergi alanı bulunacak. Zeplin şeklinde tasarlanan bina, Bursa'nın sembollerinden biri olacak. 170 interaktif öğrenme istasyonu, havacılık öğrenme merkezi ve uzay inovasyon merkezi bu merkezde yer alacak" dedi.

ASTRONOTLAR GUHEM'DE YETİŞECEK

Çocukların uzay inovasyon merkezinde hem robotik ve elektronik laboratuvarında, hem de gelişmiş biyoloji ve kimya laboratuvarında verilecek eğitimlerle astronotların uzayda yaptıkları deneyleri simüle etme imkanı bulacağını belirten Başkan Aktaş, "Bu merkezde, gençlere eğitim verilecek, geleceğin astronotları ve pilotları burada yetişecek. Bursa olarak bu konuda uzun vadede ciddi bir ayrıcalık yaşayacağız" dedi.



YERLİ VE MİLLİSANAYİ VURGUSU

Binanın 2 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Sadece Bursa'yı değil, tüm ülkemizi ilgilendiren önemli bir proje. Yerli ve milli sanayi ve savunmadan bahsettiğimiz bugünlerde, bu merkez bunu sağlayabilmek adına önemli bir aşama teşkil edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yerli ve milli savunma, sanayi ve havacılık noktasında çok ciddi öngörüleri var. Bu merkezle daha ciddi bir farkındalık oluşturacağız" dedi.