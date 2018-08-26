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Pazar alanlarında hijyenik kesim

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Pazar alanlarında hijyenik kesim

KURBAN Bayramı'nda ortaya çıkan kötü görüntü ve çevre kirliliğini engellemek için bir dizi önlem alan , bu yıl da ilçedeki pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak vatandaşın kullanımına sundu. Kurbanlarını Bağlarbaşı, Alemdar, Panayır, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit, Çirişhane, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Veysel Karani ve Yunuseli açık pazar yerleri ile Soğanlı, Hamitler ve Dikkaldırım kapalı pazar alanlarında kesen vatandaşlar, kurban ibadetlerini sağlıklı şartlar altında yerine getirdi.

189 PERSONEL ÇALIŞTI
Osmangazi Belediye Başkanı , süresince, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Veterinerlik ve Zabıta Müdürlüğü'nden 189 kişilik ekibin vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti

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Pazar alanlarında hijyenik kesim
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