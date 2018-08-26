Pazar alanlarında hijyenik kesim

KURBAN Bayramı'nda ortaya çıkan kötü görüntü ve çevre kirliliğini engellemek için bir dizi önlem alan Osmangazi Belediyesi, bu yıl da ilçedeki pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak vatandaşın kullanımına sundu. Kurbanlarını Bağlarbaşı, Alemdar, Panayır, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit, Çirişhane, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Veysel Karani ve Yunuseli açık pazar yerleri ile Soğanlı, Hamitler ve Dikkaldırım kapalı pazar alanlarında kesen vatandaşlar, kurban ibadetlerini sağlıklı şartlar altında yerine getirdi.

189 PERSONEL ÇALIŞTI

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı süresince, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Veterinerlik ve Zabıta Müdürlüğü'nden 189 kişilik ekibin vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti