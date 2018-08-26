Ulaşımda bir düğüm daha çözüldü

KENTIÇI ulaşımda yaşanan problemlerin önüne geçmek amacıyla kavşak düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bursa trafiğinin rahatlaması için yoğun bir çalışma yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gökdere kavşağındaki trafik sorununu da akıllı kavşak ile çözdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gökdere Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

YÜZDE 40 RAHATLAMA

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı incelemede, Gökdere Kavşağı'nda yapılan çalışmaları anlatarak, "Şehrimizin ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıyı rahatlatmak amacıyla başlattığımız acil eylem planımızı uygulamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar birçok noktada akıllı kavşak uygulaması, şerit genişletme, şerit ilaveleri ve bağlantı yolları gibi çalışmalarımız tamamlandı. Bu uygulamalarla Bursa trafiği yüzde 40'lara varan oranda rahatladı" dedi.

BEKLEME SÜRESİ AZALDI

Vatandaşlardan ulaşımla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Aktaş, "Gökdere Kavşağı, çok hareketli ve problemli kavşaklarımızdan biriydi. Yapılan çalışmalarla kavşak üzerinde yer alan dönel ada kaldırıldı, ilave şeritler eklenip sinyalizasyon süreleri kısaltılarak ışıklarda depolanma mesafesi kısaltıldı. Kavşakta bekleme süreleri azaltılarak kavşağın daha etkin hale getirilmesi sağlandı. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde başka noktalarda da devam edecek" şeklinde konuştu