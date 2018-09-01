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Yasak bitti, balık tezgahları şenlendi

nın kalkmasından sonra 'da balık tezgahları şenlendi. Marmara'ya açılan balıkçılar normal büyüklükte ğı avlıyorlar. Genelde ağırlıkları 3-5 kilo arasında oluyor. Fiyatları arz talebe göre değişen kalkan balığı tezgahlarda 140 liradan satışa sunulurken ilk avların müşterisi genelde lokanta ve restoranlar oldu.

AA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 16:58
Yasak bitti, balık tezgahları şenlendi

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla farklı balık çeşitleri tezgahlarda yer almaya başladı.

açıklarında yakalanan ğı, 140 liradan satışa çıkarıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok lezzetli olan kalkan balığının farklı bir alıcı kitlesinin olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, kalkan balığının kilosunun 100 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, "Marmara'ya açılan balıkçılar normal büyüklükte kalkan balığı avlıyorlar. Genelde 3-5 kilo arasında oluyor. Fiyatları arz talebe göre değişkenlik göstermektedir. Tezgahlarda 140 liradan satılan kalkan balığı genelde lokanta ve restoranlara veriliyor." dedi.

Sezonun açılmasıyla artık tezgahlardaki balık çeşitliliğinin daha da artacağını ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Sezona iyi girdik ve inşallah böyle devam eder. İlk etapta palamut bereketliydi. Görünen o ki hamsi ve diğer balıklardan da vatandaşlarımız bu kış bol bol yiyecek. Geçen sene balık fiyatları genelde yüksekti. Bu yıl balık daha ucuz olacak. Vatandaşlarımız da bol bol balık tüketme imkanı bulacak."

Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda kalkan balığının yer almaya başladığını ifade ederek, "Kilosuna göre kalkan balığı fiyatları değişiyor. Zaten bu balığın müşterileri genelde bellidir, çok beklemeden satılır. Fiyatlar 130-140 lira arasında." ifadelerini kullandı.


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Yasak bitti, balık tezgahları şenlendi
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