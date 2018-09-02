Bursa’da ulaşım sorunu gündemden düşecek

Bursa'da kent trafiğinin en yoğun olduğu noktalarda üretilen çözümler, şehrin doğu kısmında da devam ediyor. Yaklaşık 20 gün sürecek çalışmaların ardından Doğu'daki Gürsu Kavşağı'nda da ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent içi ulaşıma nefes aldıran acil eylem planı kapsamında çalışmaların sürdüğü, şehrin doğu bölgesinin en önemli noktalarından olan Gürsu Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş, vatandaşlarla da sohbet ettiği incelemede, "Bursa'da ulaşım çok konuşuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımla ve trafikle ilgili, toplu taşımadan araç parklanmalarına kadar her konuda yoğun çalışıyor ve çözüm odaklı formüller üretiyoruz. Bursa'da ulaşım sorununu gündemden kaldıracağız" dedi. Ulaşım çalışmalarını, 'acil eylem planı' ve 'ulaşım master planı' olmak üzere iki ayrı etapta sürdürdüklerini anlatan Başkan Aktaş, master planın kasımdan itibaren devreye gireceğini ve Bursa'nın 2035'lerini öngören plan kapsamında, uzun vadede, farklı kavşak uygulamaları ve katlı yolların kente kazandırılacağını söyledi.

20 GÜNDE TAMAMLANACAK

Gürsu Kavşağı'ndaki çalışmaları anlatan Başkan Aktaş, "Gürsu, büyüyen ve gelişen bir ilçemiz, nüfusu 80 binleri geçti. Gürsu'da bir organize sanayi bölgesi de var. Gürsu Kavşağı da kilit noktalardan bir tanesi. Simülasyonlarla da değerlendirdik, burada yapılan çalışmayla, yüzde 30 ila 35'ler civarında bir rahatlama görülecek" dedi.