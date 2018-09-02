Bursa’nın gözbebeği Uludağ Üniversitesi

Fakülte hastanesiyle Bursa ve bölgenin göz bebeği olan Uludağ Üniversitesi dünya çapında etkin ve bilinir bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl 86 bin öğrencinin ders başı yapacağı UÜ'de yeni projelerde bir bir hayata geçiyor. SABAH Bursa'yı ziyaret eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, göreve geldikleri ilk günden itibaren 3. nesil üniversite hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye sloganıyla projeler ürettiklerini belirten rektör Yusuf Ulcay; akademik, bilimsel ve mimari anlamda üniversiteyi gelecek 25 yıla hazırladıklarının altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Uludağ Üniversitesi hakkında gelecek planlarını anlattı. Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer almak için tüm plan ve projeleri hazırladıklarını vurgulayan Rektör Yusuf Ulcay; "Her anlamda tam bir eylem planı oluşturduk. Göreve geldiğimiz andan itibaren Bursa'nın markası haline gelen Uludağ Üniversitesi'ni gelecek yıllara en iyi şekilde nasıl hazırlayabiliriz anlayışıyla hareket ettik. Mimari, akademik ve bilimsel anlamda yaptığımız köklü değişikler sayesinde üniversitemizin sıralaması her geçen gün yukarılara doğru çıkıyor. Bunun en güzel örneği ise Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 15 araştırma üniversitesi arasında yer almamız olmuştur. Türkiye'nin ve Bursa'nın 2023 hedefleri doğrultusunda bilimsel anlamda Uludağ Üniversitesi de elinden gelen katkıyı verecektir" diye konuştu.

120 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ VAR

Yabancı uyruklu öğrencilerin Uludağ Üniversitesi'ni tercih etmeleri için de yeni projeler hazırladıklarını söyleyen Rektör Yusuf Ulcay, üniversite tarihinde ilk defa 10 farklı ülkede yabancı öğrenci sınavı yaptıklarını kaydetti. Ulcay, geçmiş dönemlerde 70 ile 80 arasında farklı ülkeden yabancıyı barındıran Uludağ Üniversitesi'nin son iki senedir 120 ülkeden öğrenci almaya başladıklarını söyledi.

MASTER VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE LOJMAN

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bilimsel ve akademik çalışmaların kesintiye uğramaması adına Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören master ve doktora öğrencileri için lojman inşa edeceklerini vurguladı. Yüksek lisansını veya doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştiren öğrenciler için stüdyo tipi 1+1 ve 2+1 şeklinde 1000 adet lojman yapacaklarını kaydeden Rektör Yusuf Ulcay; "Master ve doktora öğrencilerimiz için stüdyo, 1+1 ve 2+1 daireler şeklindeki 1.000 adet lojman çalışmamızı da mimari projesi de dahil olmak üzere tamamladık. Bu konutların ihalesini de yaşam merkezinde olduğu gibi yap-işlet-devret yöntemi ile çözmeyi planlıyoruz. Akademisyenlerimize yönelik yeni lojman projesi de bu çalışmaları takip edecek. Çalışmalarını sürdürdüğümüz yeni bağlantı yolları ve kampüs içi ulaşım planı ile üniversitemiz daha düzenli bir üniversite alt yapısına kavuşacak" diye konuştu. Araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmek adına 10 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisine ulaşmayı hedeflediklerini hatırlatan Rektör Ulcay, "Bu amaçla da üç yıldır kontenjan sayılarımızı ciddi oranlarda arttırıyoruz. Önceki yıllara oranla 4 katı kontenjan artışına gittiğimiz enstitülerimiz var. Bu yıl 14 bin öğrenci Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans için başvuru yaptı. Doktora öğrenci sayımız ise geçmiş yıllara oranlara iki katını geçti" dedi. Uludağ Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel anlamdaki yatırımlarıyla bağlantılı olarak modern bir mimari ile donatılması adına da farklı projeler hazırladıklarını söyleyen Yusuf Ulcay; "Bunların arasında en büyük projelerimizden birisi de Sosyal Yaşam Merkezi'miz olacak. İhalesini gerçekleştirdiğimiz 132 bin metrekare kullanım alanına sahip Sosyal Yaşam Merkezi ve kapalı otopark projemizin temelini 2018 yılı sonlarına doğru atmayı hedefliyoruz" dedi.

BİLİMSEL PROJELERE 50 MİLYON TL

Akademik anlamda da çok sayıda yeni projeye imza attıklarını vurgulayan Rektör Yusuf Ulcay, bilimsel araştırma projeleri başta olmak üzere TÜBİTAK ve Santez projelerinde de ciddi bir yükseliş ivmesine ulaştıklarını söyledi. Üç yıl içerisinde sadece bilimsel araştırma projeleri kapsamında akademisyenlere 45 milyon TL'lik bir kaynak aktardıklarının altını çizen Yusuf Ulcay, "Üniversitemiz bünyesinde görev yapan akademisyenlerimize verdiğimiz teşvik ve destekler sayesinde 3 yıl içerisinde 35 milyon TL'lik bir proje üretimi gerçekleştirildi. Bilimsel Araştırma Projeleri, Santez Projeleri ve TÜBİTAK destekli bu projeler ile henüz devam eden 37 milyon TL'lik projeleri birleştirdiğimizde üniversitemizin geçmiş dönemde yaptığı tüm projelerin daha üstünde bir rakama ulaşıyoruz. Ayrıca yine son üç yıl içerisinde üniversite öz kaynaklarından akademisyenlerimizin ürettiği projelere 50 milyon TL'lik bir destek sağladık" dedi.