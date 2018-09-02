Bursaspor yeni transferlerini tanıttı

Bursaspor'un yeni transferleri, taraftarlara ve basına tanıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın kale arkası tribünü önünde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Ay ve yeni transferler Iasmin Latovlevici, Santiago Vergini, Henri Saivet, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou katıldı. Taraftara açık olarak yapılan törende, futbolcuların isimleri tek tek okundu.

21 YAŞ ALTI TAKIMIYLA MAÇ YAPILDI

Daha sonra Ali Ay, konuşma yapmadan törenden ayrıldı. Futbolcular, fotoğraf çekiminin ardından taraftarları selamladı. Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık, Arjantin'in Boca Juniors takımından transfer edilen Vergini'yle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Saivet, İngiliz ekibi Newcastle United'dan, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da Medipol Başakşehir'den birer yıllığına kiralandı. Törenin ardından yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş maçı öncesi 21 yaş altı takıTörene katılan taraftarlar tarafından bir süre protesto edilen kulüp başkan Ali Ay, yeni transferlerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. mıyla antrenman maçı yaptı.