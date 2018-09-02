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Bursaspor yeni transferlerini tanıttı

Yeni transferler Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda taraftara ve basına tanıtıldı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Latovlevici, Vergini, , , Chedjou düzenlenen törenle taraftarlara ve basına tanıtıldı. Törenin ardından yeşil-beyazlı ekip, 21 yaş altı takımıyla maç yaptı.

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Bursaspor yeni transferlerini tanıttı

Bursaspor'un yeni transferleri, taraftarlara ve basına tanıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın kale arkası tribünü önünde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı ve yeni transferler Iasmin Latovlevici, Santiago Vergini, , ve katıldı. Taraftara açık olarak yapılan törende, futbolcuların isimleri tek tek okundu.

21 YAŞ ALTI TAKIMIYLA MAÇ YAPILDI

Daha sonra Ali Ay, konuşma yapmadan törenden ayrıldı. Futbolcular, fotoğraf çekiminin ardından taraftarları selamladı. Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezonu 'da geçiren Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık, Arjantin'in Boca Juniors takımından transfer edilen Vergini'yle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Saivet, İngiliz ekibi Newcastle United'dan, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da Medipol Başakşehir'den birer yıllığına kiralandı. Törenin ardından yeşil-beyazlı ekip, maçı öncesi 21 yaş altı takıTörene katılan taraftarlar tarafından bir süre protesto edilen kulüp başkan Ali Ay, yeni transferlerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. mıyla antrenman maçı yaptı.

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Bursaspor yeni transferlerini tanıttı
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