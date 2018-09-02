Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Bursaspor’da rakip Beşiktaş

’da rakip

Yeşil-beyazlı takımda bugün 21.45’te oynanacak maçında yeni lerin ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Bursaspor’da rakip Beşiktaş

'da bugün yeni ler maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik Direktör Samet Aybaba, müsabakada yeni transferler Santiago Vergini'yi Ertuğrul Ersoy'un yanına, Aziz Behich'in takımdan ayrılmasının ardından sol bekte Iasmain Latovlevici'ye görev vermesi bekleniyor. Barış Yardımcı ise esas mevkisine dönerken, Burak Kabacak'ın ise müsabakaya yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.

KALE OKAN KOCUK'A EMANET
Öte yandan Aybaba'nın, kaleci konusunda tercihini 'tan yana kullanacağı öğrenildi. Harun Tekin'in ayrılması üzerine takımda tutulan Kocuk, geçtiğimiz yıl İstanbulspor'da kiralık olarak oynamıştı. Geçen sezon Harun Tekin'in sakatlığından dolayı birkaç maçta görev yapan Muhammed Şengezer de yaptığı kurtarışlar ile dikkat çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor’da rakip Beşiktaş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN