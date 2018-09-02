Bursaspor’da rakip Beşiktaş

Bursaspor'da bugün yeni transferler Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik Direktör Samet Aybaba, müsabakada yeni transferler Santiago Vergini'yi Ertuğrul Ersoy'un yanına, Aziz Behich'in takımdan ayrılmasının ardından sol bekte Iasmain Latovlevici'ye görev vermesi bekleniyor. Barış Yardımcı ise esas mevkisine dönerken, Burak Kabacak'ın ise müsabakaya yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.

KALE OKAN KOCUK'A EMANET

Öte yandan Aybaba'nın, kaleci konusunda tercihini Okan Kocuk'tan yana kullanacağı öğrenildi. Harun Tekin'in ayrılması üzerine takımda tutulan Kocuk, geçtiğimiz yıl İstanbulspor'da kiralık olarak oynamıştı. Geçen sezon Harun Tekin'in sakatlığından dolayı birkaç maçta görev yapan Muhammed Şengezer de yaptığı kurtarışlar ile dikkat çekmişti.