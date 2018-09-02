Dev proje Bursa ve çevresine kazandıracak

MARMARA ve Ege'yi birbirine bağlayacak İstanbul- Bursa-İzmir Otoyolu projesi Bursa-Susurluk etabı şantiyesini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Dev proje sayesinde Bursa ve çevresi ile Mustafakemalpaşa ve Karacabey, tarımdan turizme her alanda kalkınacak" dedi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu projesi Bursa-Susurluk etabını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Susurluk arası Proje Müdürü İnşaat Mühendisi İlhan Zor'dan projenin detayları hakkında bilgi aldı. Yapımı hızla devam eden projede taşeronlarla birlikte toplam bin 500 işçi çalışıyor.

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