İlk yerli anakart 18 yaşındaki girişimci tarafından üretildi

Bilgisayarın tüm iç ve dış donanım birimlerinin üzerindeki bağlantı portlarına bağlandığı, elektronik devre elemanlarının bulunduğu, bilgisayarda en temel parça olan anakartta ilk yerli üretime, Bursa'da Ferit Borku imza attı. Projeye henüz 16 yaşında başlayan Borku, ortağıyla birlikte şirket kurarak Ulutek Teknopark'ta çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından ilk yerli ve milli anakartı ürettiklerini anlatan Mikro Aygıtlar Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Borku, şirketinin kurulumundaki ana temasının Türkiye'de yerli ve milli anakart fabrikasının kurulması olduğunu ifade etti.

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