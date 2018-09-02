Karacabey’de kırmızı elmas bereketi

Bu yıl Karacabey ovasında 50 bin dekarlık alana salçalık domates ekiminin yapıldığını belirten Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Geçen yıl 65 bin dekar domatesin ekildiği ovamızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 ekim daha az oldu. 50 bin dekarlık alana ekim yapıldı. Bu yıl Karacabey'imizde rekoltede beklentiler beklediğimizin altında kaldı. Fabrikalara ocak ayı itibariyle taahhüt vermiştik. Verilen taahhüt fiyatları düşük kaldı. Fabrikalarımız bunu tekrar değerlendirmeye alarak 35 kuruştan 45 kuruşa çıkardı. Taahhüt vermeyenler ise 75 ila 80 kuruştan fabrikalara verdi. Son 3 yıla göre; bu yıl domates üreten çiftçilerimiz özellikle serbest fiyatlardan çok memnun kaldı. Taahhüt veren çiftçilerimiz fazla memnun kalmadı. Sebebi ise taahhüt fiyatlarından çok, verimin düşüklüğü oldu. Verimin düşük olma sebebi ise hava şartları ve hastalık neden oldu. Genel yapı itibari ile baktığımızda bu yıl çiftçilerimiz domatesten zarar etmediler" dedi.

150 BİN TON ÜRÜN

Şuan ki konum itibariyle çiftçinin domatesten aldıkları paraların memnun edici olduğunu aktaran Başkan Erdem, "Karacabey'de 50 bin dekar domates ekildi. Bu 50 bin dekarın 40 bin dekarı toplandı ve tarlada 10 bin dekarlık ürün kaldı. Yani yaklaşık 350 bin ton domatesin hasadı gerçekleştirilirken, 150 bin tona yakın ürünün hasadı halen devam ediyor. Hasat 15 Eylül'e kadar sürecek. Daha sonra gelecek sezona hazırlıklar başlayacak" şeklinde konuştu. Karacabey'deki çiftçilerin sezondan kazandıkları paranın beklentilerini tam olarak karşılamadığını ifade eden Başkan Erdem, "Sebebi ise hava muhalefetleri ve domatesteki hastalıklarından dolayı verim düşüklüğü yaşandı. Geçen yıllarda ortalama dekar başına 9 ton ürün toplayan üretici bu yıl 7 toplara kadar düştü. Bu fiyat artışlarına da neden oldu. Türkiye genelinde geçen yıl ve önceki yıllarda yaklaşık 280 bin dekar domates ekiliyordu. Bu yıl ise 210 bin dekar ekim yapıldı. Verimin düşüklüğü fiyatların 75-80 kuruşa çıkmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

DOMATES EKİMİ AZALDI

Geçen yıla göre yüzde 30 daha az ekilmesine rağmen bu yıl çiftçinin daha iyi para kazandığını söyleyen Başkan Erdem, önümüzdeki yılda arz-talep ilişkisini dikkate alarak dengeli bir şekilde ekim yapmaya çiftçiler olarak dikkat edeceklerini vurguladı. Çiftçilere uyarıda bulunan Erdem, "Mazot, tohum ve gübre fiyatlarının artmasından dolayı önümüzdeki yıl maliyetler yüzde 40 artacağı için cebimizdeki kazancın yüzde 40'ı çıkmış oldu. Geçen yıl dekar başına maliyet 2 bin 800 TL iken önümüzdeki yıl bu rakam 4 bin TL'ye çıkacak" dedi.