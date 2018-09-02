Müze ve türbelere ziyaretçi akını

Tarih, sanat ve kültürün başkenti Bursa, tarihi ve turistik değerlerinin yanı sıra müzeleri ile de yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği haline geldi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müzeler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Türbe, külliye, imaret ve ören yerlerinin de yoğun ilgi gördüğü tatil boyunca 30 binin üzerinde yerli ve yabancı turist, Bursa kültürünün yanı sıra kentin somut olmayan mirasını yakından tanıma imkanını buldu.

CUMALIKIZIK VE KENT MÜZESİ

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Müzesi ve Cumalıkızık Kültür Evi, tatil boyunca en çok ziyaretçi çeken yerlerin başında geldi. Osmanlı köyü olması nedeniyle yurtiçi ve yurt dışından özel ilgi gören Cumalıkızık Kültür Evi, bayram tatilinde 3 bin 935 kişi tarafından gezildi. Bursa kent belleğinin çeşitli sergi ve materyallerle gözler önüne serildiği Kent Müzesi de ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük tatil boyunca Kent Müzesi, bin 162 kişi tarafından ziyaret edildi. Bayram tatilinde Hünkâr Köşkü 732, somut olmayan kültürel mirasın yaşatıldığı Karagöz Müzesi de 755 kişi tarafından gezildi.

BAYRAMDA ZİYARETÇİ AKINI

Yaşam Kültürü Müzesi'ni bayram tatilinde ziyaret eden müze meraklıları eski bayramları yâd ederken, minik ziyaretçiler sokak oyunları ile eğlendi. Sağlık Tarihi, Göç Tarihi, Vakıf Kültürü, Tekstil ve Sanayi, Bursa Merinos Enerji ve Bıçak müzeleri de 9 günlük tatilde binlerce kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine ait canlandırılmaların yer aldığı Akçalar Aktopraklık Arkeopark Açık Hava Müzesi de bayram tatilinde ailesi ile birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Bilimin serüvene dönüştüğü Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi de (Bursa BTM) bayram tatili boyunca açık kaldı. Bayramda aile boyu etkinliklerin hız kesmeden devam ettiği Bursa BTM'yi, tatil boyunda 500'e yakın bilim meraklısı ziyaret etti.