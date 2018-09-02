Yenilenen sahillere yoğun ilgi

Bursa'nın 115 kilometre uzunluğa sahip olan sahil bandında gerçekleştirilen çalışmalar tatilcilerin memnuniyeti ile karşılandı. Bir yandan şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek kültürel ziyaretler gerçekleştiren yerli ve yabancı turistler, diğer yandan yenilenen plajlarda denize girerek adeta Akdeniz iklimini yaşama fırsatını buldu. Büyükşehir Belediyesi, 2018'in ilk aylarından itibaren sahiller için yoğun mesai içerisine girdi. İlk olarak Mudanya, Gemlik, Karacabey, Orhangazi ve İznik sahilleri düzenlendi, plajlar pislikten arındırılarak kapsamlı bir yüzey çalışmasına tabi tutuldu. İş makineleriyle yeniden yapılandırılan plajlara, birinci sınıf plaj kumu takviyesi yapıldı. Naklin ardından eskiye nazaran daha temiz, düzenli ve konforlu hale gelen plajlar, tatilcilerin faydalanması amacıyla soyunma ve duş alma kabinleriyle donatıldı. Eklenen yürüyüş yolları ve aydınlatmalarla birlikte plajlar, bambaşka bir görüntüye kavuştu.

YENİ PROJELER YOLDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki dönemde Bursa için yeni projeler hazırladıklarını, ekstra yatırımlarla birlikte şehrin turizm anlamında bir adım daha öne çıkacağını ifade etti. Yeni yatırımlar için oluşturulan ekibin sürekli bir çalışma içerisinde bulunduğunu, Bursa'nın değerleri üzerinde yeni rotaların çizildiğini kaydeden Başkan Aktaş, bundan turizmin de nasibini alacağını belirtti. Sahillerdeki düzenlemelerin artarak süreceğini vurgulayan Başkan Aktaş, '115 kilometrelik kıyı şeridiyle birlikte' tarihi ve kültürel birçok mirasa sahip olan Bursa'nın turizmde hak ettiği noktaya taşınmasını hedeflediklerini kaydetti.