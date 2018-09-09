Aile boyu uzay İznik Çinisi’ne macerası

Her yaştan bilim meraklısı için hazırlanan bilimsel kamplar, gençlerin ufkunu açarken, aileler çocukları ile birlikte bilimle iç içe nitelikli zaman geçiriyor. Bursa BTM'nin yaz kampları kapsamında düzenlenen, "Uzay Kampı" astronomi ve uzaya meraklı aileleri bir araya getirdi. Astronomi ve uzayla ilgili zengin ve eğlenceli bir içeriğe sahip olan kampa katılanlar geceyi Bursa BTM'de geçirdi. Kampın ilk bölümünde Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy, güneş sistemi, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, diğer gök cisimleri ve astronomik olaylarla ilgili katılımcılara detaylı bilgi verdi. Dr. Yaşarsoy uzay hakkında en çok merak edilen "evrende yalnız mıyız, kara delikler nedir, Mars'a yerleşebilir miyiz?" gibi en çok merak edilen konulara da açıklık getirdi.

GÖREVİMİZ MARS

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen Uzay Kampı'na katılan aileler, Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy'un söyleşisinin ardından uzman eğitimciler eşliğinde insanoğlunun uzay macerasının ve Mars'a yolculuğun anlatıldığı 'Görevimiz Mars' sergisini gezdiler. Mars'a güvenli iniş etkinliğine de katılan aileler, kendi mars araçlarını tasarladılar. Çocukların da hayli eğlendiği etkinlikte katılımcıların büyük bir kısmı görevi başarıyla tamamladı.