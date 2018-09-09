Bursa’daki balık ölümlerine tepki

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İnegöl'de Hasanpaşa Deresi
'ndeki toplu balık ölümleri tepkilere neden oldu. Ölümlere dereye yakın bir mesafede bulunan bir fabrikanın neden olduğu iddia edildi. Yetkililer konu ile ilgili araştırma başlattı. İnegölde yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Hasanpaşa Deresi'nin üzeri ölü balıklarla doldu. Mahalle sakinleri ise balık ölümlerinin, dereye yakın bölgedeki fabrikadan veya dereye atılan kimyasal maddeden kaynaklandığını iddia etti. Balık ölümleri ile ilgili olarak vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri derede inceleme yaptı, dereden ve balıklardan numune alındı. Vatandaşlar yetkililerin gerekli araştırmayı yaparak, sorumluların bulunmasını istiedi.