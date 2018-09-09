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’nın hizmetkârı olacağız

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Bursa’nın hizmetkârı olacağız
BURSA İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile siyasette yıldızı parlayan 32 yaşındaki Milletvekili Ahmet Kılıç'a çok önemli bir görev daha verildi. Başkan 'ın onayı ile AK Parti Genel Sekreter yardımcılığına getirilen Ahmet Kılıç ilk ziyaretini SABAH Bursa'ya yaptı. Verilen görevi halka hizmet etmek için kullanacağını belirten Kılıç, "Bursa'nın hizmettarıyız. Bu kente altın çağını yaşatacağız. Gecemizi gündüzümüze katıp bursa'nın tüm sorunlarını kısa sürece çözeceğiz. Merkezi iktidarın gücünü Bursa için kullanacağız" dedi. Yıldız, el ele verip kentin sorunlarının çözümü için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Bursa'nın başta trafik olmak üzere devam eden ve merkezi iktidarın desteğinin gerektiği tüm projeler için 'da Bursa'nın sesi olacağını ifade eden vekil Kılıç, sadece projeler değil vatandaşların sorunlarıyla da yakından ilgilendiğini ve kendisine ulaşmanın çok kolay olacağını ifade etti. Parti kültüründe koltuk sevdasının olmadığının altını çizen Kılıç, şunları söyledi: "Bizlerde çalışma hırsı hizmet sevdası var. Bundan sonra mesaimiz Bursamıza hizmet ülkemize hizmet etmek olacak."
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Bursa’nın hizmetkârı olacağız
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