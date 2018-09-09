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Büyükşehir, sutopunda 2. Lig’de

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
, alt yapıdan itibaren yetiştirdiği sporcuları ile başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bu yıl tarihinde ilk kez kategorisinde müsabakalara çıkan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sutopu Takımı, mücadele ettiği U17 Bölgesel Ligi'ni yenilgi yüzü görmeden tamamladı. Büyükşehir Belediyespor, grubunda Selçuklu Belediyespor'u 10-2, Palacı Gençlik'i 13-6, GHSE'yi 23-1 ve Kepez Belediyesi'ni 17-2 mağlup etmeyi başardı. Finalde Keçiören Bağlum SK'yı 7-1 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlılar, adını 2.Lig'e yazdırmayı başardı.
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Büyükşehir, sutopunda 2. Lig’de
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