Büyükşehir, sutopunda 2. Lig’de

BURSA Büyükşehir Belediyespor
, alt yapıdan itibaren yetiştirdiği sporcuları ile başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bu yıl tarihinde ilk kez U17
kategorisinde müsabakalara çıkan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sutopu Takımı, mücadele ettiği U17 Bölgesel Ligi'ni yenilgi yüzü görmeden tamamladı. Büyükşehir Belediyespor, grubunda Selçuklu Belediyespor'u 10-2, Palacı Gençlik'i 13-6, Kayseri
GHSE'yi 23-1 ve Kepez Belediyesi'ni 17-2 mağlup etmeyi başardı. Finalde Keçiören Bağlum SK'yı 7-1 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlılar, adını 2.Lig'e yazdırmayı başardı.