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Gaziler’e Boğaz’da tekne turu

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
BÜYÜKŞEHIR Belediyesi, Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü işbirliğiyle '19 Eylül Gaziler Günü' öncesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirerek Gazi ve ailelerini Boğaz turuna çıkardı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, belediye iştiraklerinden Kültür A.Ş.'nin organizasyonu ile yapılan etkinlikte, gaziler ve aileleri tekneyle 'nı turladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi'ne kayıtlı Kore ve gazileri ile Türkiye Harp Malulleri Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen gezisinde bir araya geldi. Gazilerin yanında olmak adına gerçekleştirilen 'Vefa' projesi kapsamında düzenlenen boğaz turuna, 350 gazi ve ailesi katıldı. İstanbul Boğazı'nın güzelliğini doyasıya yaşayan gaziler, Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Kaşık adalarını görme fırsatı yakaladı. Boğaz turu öncesi 'da verilen 2 saatlik molada günün yorgunluğunu atan gaziler, deniz manzarasına karşı mangal keyfi yaptı. Gaziler ve ailelerinin İstanbul'daki son durağı Balta Limanı oldu.
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Gaziler’e Boğaz’da tekne turu
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