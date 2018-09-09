Karacabey Belediyesi 65 çocuğu sünnet ettirdi

ÇOCUKLARIN
ilk mürüvvet heyecanına ortak olmak için kolları sıvayan Karacabey Belediyesi
, düzenlediği toplu sünnet şöleni ile 65 çocuğu sünnet ettirdi. Kültür Park içindeki bir düğün salonunda yapılan törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki yüzlerce çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı bu anı bütün ilçe halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerimiz devam edecek. 3 D formülü ortaya koyduk. Doğumundan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çocukların mutlu gününde bir aradayız. Yavrularımızın, hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum" dedi