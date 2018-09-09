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65 çocuğu sünnet ettirdi

AYHAN FİDAN Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Karacabey Belediyesi 65 çocuğu sünnet ettirdi
ÇOCUKLARIN ilk mürüvvet heyecanına ortak olmak için kolları sıvayan , düzenlediği toplu sünnet şöleni ile 65 çocuğu sünnet ettirdi. Kültür Park içindeki bir düğün salonunda yapılan törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki yüzlerce çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı bu anı bütün ilçe halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerimiz devam edecek. 3 D formülü ortaya koyduk. Doğumundan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çocukların mutlu gününde bir aradayız. Yavrularımızın, hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum" dedi
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Karacabey Belediyesi 65 çocuğu sünnet ettirdi
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