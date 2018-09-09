Kirmasti’de bor kâbusu tekrar gündemde

GEÇTIĞIMIZ yıllarda üreticinin feryadına kulak vererek ilk kez Sabah BURSA'nın kamuoyuna duyurduğu Kirmasti Çayı'nda bor kabusu yeniden gündeme geldi. Kirmasti'de tespit edilen bor seviyesindeki yüksek oran üreticileri endişelendirdi. Mustafakemalpaşa ve Karacabey Ovasına hayat veren Kirmasti Çayı'nda bor miktarı yüzde 8 olarak ölçüldü. Ürünleri yanmaya başlayan çiftçiler ise isyanda.

BAKANLIK CEZA KESMİŞTİ

Yaklaşık 5 yıl önce ilk kez gündeme gelen bor kabusunda yapılan incelemelerin ardından Bakanlık Kestelek Mahallesinde bulunan Bor İşletmesine idari para cezası kesmiş ve tesise arıtma sistemi kurulmasına hükmetmişti. Bölge aynı tehlike ile tekrar karşılaştı