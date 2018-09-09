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Otomotiv ı 8 ayda 21 milyar dolara yaklaştı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Otomotiv ihracatı 8 ayda 21 milyar dolara yaklaştı
TÜRKIYE ekonomisinin lideri otomotiv endüstrisi, bayram tatilinin etkisiyle Ağustos ayı ında düşüş yaşadı ancak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 büyüme gösterdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı : "Otomotiv ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 20 Milyar 808 Milyon dolar olarak ihracatında ilk sıradaki yerini korudu. Ağustosta ayındaki düşüşte ise bayram tatili nedeniyle dört iş günü kaybedilmesi etkili oldu" dedi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün ihracatı ağustos ayında 1.6 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bayram tatili nedeniyle dört iş günü kaybedilmesi, ihracatın geçen yılın Ağustos ayına göre düşüşündeki temel etken oldu. Ağustos ayında otobüs, minibüs ve midibüs dışındaki tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü görüldü. Buna rağmen Türkiye ihracatında ilk sırasını artarak korudu" dedi. Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı Ağustos'ta 711 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı 507 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 191 milyon dolar ve otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da 123 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otobüs-minibüsmidibüs ürün grubunda 'ya yüzde 3, 'ya yüzde 6 ve ABD'ye yüzde 146 ihracat artışı dikkat çekti
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Otomotiv ihracatı 8 ayda 21 milyar dolara yaklaştı
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