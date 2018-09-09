Ulaşımda ikinci indirim

2018 yılını 'Yol ve Ulaşım Yılı' ilan eden Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak ve toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında ulaşımda yüzde 10 ile 17 arasında indirim yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 ile 10 arasında değişen oranlarda ikinci indirimin müjdesini de verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Nilüfer Metro İstasyonu'nda ikinci indirim çalışmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bürokratlarıyla birlikte Acemler İstasyonu'nda BursaRay'a binen Başkan Aktaş, Nilüfer İstasyonu'na kadar vatandaşlarla sohbet etti. 17 Eylül tarihinden sonra geçerli olacak indirim ile Bursalıları rahatlatacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sürekli ulaşımı, ulaşımın yoğunluğunu, fiyatını ve kalitesini konuştuğunu belirtti. Göreve geldikten bir ay sonra Aralık ayında ulaşımla ilgili yüzde 10 ile 17 arasında değişen oranlarda özellikle öğrencilere yönelik indirimler yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Yapılan indirimin yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramlarında, farklı tarihlerde yaptığımız indirimler ve ücretsiz uygulamalar da halk nezdinde ciddi karşılık gördü" dedi.

KALİTE ARTIYOR FİYAT DÜŞÜYOR

Okulların açıldığı 17 Eylül'den itibaren başlamak kaydıyla yeni bir indirimin daha devreye gireceğini müjdeleyen Başkan Aktaş, "Raylı sistemle alakalı normal tarifeler 2.40'tan 2.30'a düşerek, yüzde 4'lük indirim yapıldı. Öğrencilerde ise 1.50'den 1.35'e düşerek, yüzde 10'luk indirim devreye girecek. Herkesin zamları, döviz ve fiyat artışlarını konuştuğu, fiyat artışı yaptığı bir ortamda Büyükşehir Belediyesi hem kalitesini yükseltmeye çalışıyor hem de indirimleriyle toplu taşımayı teşvik ediyor" dedi