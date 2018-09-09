Yılların eskitemediği veresiye defteri

BURSA
Göç Tarihi Müzesi, envanterinde bulunan materyaller ve koleksiyonla müze dostlarının ilgisini çekiyor. Müzede sergilenen ve mübadele anlaşması gereği Tirilye'den Selanik'e göç etmek zorunda kalan Rum bir bakkala ait veresiye defteri dikkat çeken koleksiyonların başında geliyor. Lozan Mübadele Anlaşması'nın anlatıldığı bölümde vitrin içerisinde izlenime sunulan kırmızı kaplı veresiye defteri 1880'li yıllara ait. Deftere not düşülen veresiye kalemleri ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Rum bakkalın komşusu olan Ercan Kara isimli bir vatandaş tarafından müzeye bağışlanan veresiye defterinde ağırlık ölçüsü olarak okka ve dirhem kullanılırken yazılar hangi gıda maddelerinin çoğunluklu olarak tüketildiğine gösteriyor. Türkiye
'nin en eski veresiye defterinin sergilendiği Müze, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü saat 09.00- 17.30 saatleri arasında geziliyor.