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Başkan belediyenin önünü süpürdü

AYHAN FİDAN Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Başkan belediyenin önünü süpürdü
Belediye Başkanı Ali Özkan, eline aldığı süpürgeyle Belediye'nin önünü süpürdü. Ardından esnaflara süpürge dağıtan Özkan, "Eskiden esnafımız dükkanları açtıktan sonra kendi dükkanının önünü süpürürdü. Bu eski bir geleneğimiz. Şimdi de bu şekilde duyarlı olan esnaflarımız var. Daha temiz bir Karacabey bekliyoruz. Bizim temizlik işlerinde çalışan personelimiz cansiperane çalışıyor. Vatandaşlarımızın da katkısıyla bundan sonra Karacabey'imiz daha güzel daha temiz olacak. Bu temizlik olayında asıl felsefe kirletmemek olmalı. Bu şekilde çevremiz daha düzenli olacak" dedi.
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Başkan belediyenin önünü süpürdü
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