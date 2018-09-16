Bursa’da kurtuluş coşkusu

Bursa
Mehter Takımı, Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kılıç Kalkan ekibi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri ve Uluslararası NAKEM Balkan Festivali'ne katılmak üzere Bursa'ya gelen 8 ülkenin dans ekiplerinin eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü, büyük coşkuya sahne oldu. Yürüyüşe Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleri, çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bursalıların Türk bayraklarını sallayarak destek verdiği yürüyüş, Heykel'de son buldu. "SİYAH ÖRTÜYÜ ZİYARET EDİN"
Atatürk Heykeli'ne Vali İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kent Müzesi önündeki program ise bir öğrencinin şiir okumasıyla devam etti. Ardından sahne alan Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları ekibi, gösterisiyle büyük beğeni topladı. NAKEM Halk Oyunları Derneği'nin folklor gösteri, Bursa Mehteran Takımı ve Kılıç Kalkan ekibinin dans gösterileri de alanı dolduranlar tarafından büyük alkış aldı. Kent Müzesi önündeki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milli Mücadele döneminde Bursa'da yaşananları katılımcılarla paylaştı. Yunan Venizelos'un oğlu Sofokles'in Osman Gazi Han'ın türbesinde yaptıklarının büyük bir saygısızlık olduğunu, olayın hızlıca Ankara'ya yansıdığını anlatan Başkan Aktaş, "Konu hemen meclis gündemine geldi ve müzakere edildi. Kürsüye gelen Burdur Milletvekili İsmail Suphi Bey, Yunanların işgal ettiği Anadolu topraklarında yaptığı zulümleri bir bir anlattı. TBMM'deki bu mütalaalar üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM riyaset kürsüsüne kapkara bir örtü örtülmesini istedi. Ta ki 10 Eylül'ü 11'ine bağlayan gece 48. Süvari Alayı 3. Bölük Komutanı Şükrü Naili (Gökberk) bey, Bursa Belediyesi Binası'na Türk Bayrağını çekti. Türk Milleti'nin yası sona ermiş, meclis riyaset kürsüsünde tam 2 sene 2 ay 2 gün boyunca örtülü duran bu siyah örtü yine Gazi Mustafa Kemal'in talimatıyla kaldırılmıştır. Bugün Büyükşehir Belediyemizin Kent Müzesinde bu elim işgalin nişanesi olan siyah örtüye ayrılmış köşemizi de ziyaret edip geçmişin acı ve sisli hatıralarını da unutmamalıyız" dedi. Kurtuluş törenleri, 96 yıl önce göndere çektiği Türk Bayrağı ile Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu ilan eden Yüzbaşı Rüştü Bey'in Doburca'daki mezarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.