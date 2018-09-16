Bursa’dan Kırgızistan’a ihracat seferi

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Kırgızistan'a düzenlenen ilk ticaret heyeti programında Bursa
lı firmalar, Kırgız iş dünyası temsilcileriyle önemli işbirlikleri gerçekleştirdi. Türkiye'nin üretim üssü Bursa'nın ihracat potansiyelini güçlendirmek için model projelere imza atan BTSO, önemli bir yurt dışı programı daha gerçekleştirdi. BTSO liderliğinde 60'ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyet, Kırgızistan ile ticaretini güçlendirmeyi hedefliyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen ikili iş görüşmesi organizasyonunda Bursalı firmalar, Kırgızistanlı önemli alıcılarla bir araya geldi. Bursalı sektör temsilcileri yeni sezon ürünlerini ve modellerini Kırgızistanlı tüccarlara tanıtma imkanı buldu. 6 GÜNDE İKİ ÜLKEYE İHRACAT SEFERİ
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursa'nın sektörde ihracat potansiyelini artırma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu 2'nci UR-GE projesi kapsamında 5'nci yurt dışı programını Bişkek'te gerçekleştirdiklerini ifade eden İsmail Kuş, Kırgızistan temaslarının ardından Kazakistan'da da önemli alıcılarla Bursalı firmaları buluşturacaklarını ifade etti. "SEFERBERLİĞİMİZ SÜRÜYOR"
"Bursa Büyürse Türkiye Büyür" hedefiyle Bursa ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmini güçlendirmek istediklerini kaydeden İsmail Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinin ardından ilk ticaret heyetini Bursa'nın gerçekleştirdiğini dile getirdi. 6.2 milyonluk nüfusa sahip Kırgızistan'ın çevre ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarıyla birlikte 180 milyonluk nüfusa hitap ettiğini kaydeden İsmail Kuş, şu anda 50'yi aşkın Bursalı firmanın Kırgızistan ile ticaret yaptığını belirtti. İsmail Kuş, "Devletimizin ve BTSO'nun katkılarıyla önemli bir organizasyona imza attık. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerimiz Kırgızistan pazarında daha aktif rol almak istiyor" dedi.