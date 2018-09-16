Küçük sporcuların sertifika heyecanı

3 farklı dönemde 11 branşta eğitim alan 4 bin 500 sporcu sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyespor organizasyonuyla yapılan 2018 Yaz Spor Okulları coşkulu bir törenle sona erdi. "ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"
Jimnastik, karate, tenis ve masa tenisi branşlarında eğitim alan küçük sporcuların yaptığı mini gösterilerle başlayan sertifika ve kapanış töreninde Başkan Aktaş, bu tür etkinliklerin amacının çocukları geleceğe daha iyi hazırlamak olduğunu söyledi. En iyi öğretmenlerin anne-babalar olduğunun altını çizen Başkan Aktaş "Bu çocuklar, bu gençler bizim geleceğimiz. Hepimizin onlarla alakalı hayalleri var, ümitleri var. Onlar başarılı olsunlar, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar istiyoruz. Bunları yaparken şunu hiç unutmayın onları hayata çok iyi bir şekilde hazırlamak gerekiyor. En iyi öğretmen anne ve babalardır. Anne ve babanın sevgisinden ve ilgisinden daha iyi olabilecek bir sevgi ve ilgi yoktur" dedi 11 BRANŞ 4 BİN 500 KURSİYER
2018 Yaz Spor Okulları'nın 19 Haziran'da jimnastik, voleybol, basketbol, tenis, karate, boks, masa tenisi, bisiklet, kano, satranç ve yüzme branşı olmak üzere toplam 11 branşta hizmet verdiğini belirten Başkan Aktaş, "Bizim amacımız geleceğimiz olan yavrularımıza yatırım yapmak ve onları hayata hazırlamak. Çocuklarımız spor branşlarında eğitim alsınlar, takım çalışması ile birlikte yeni arkadaşlarıyla tanışsın ve kaynaşsınlar. Spor onları bu konuda destekleyecek önemli bir unsurdur" diye konuştu. 4 bin 500 çocuğun eğitimlerden istifade ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "İnşallah önümüzdeki aylarda yapacağımız Kış Spor Okulları'nda bu sayı daha da artacaktır. Ben katılan tüm çocuklarımıza ve bize güvenen ailelerimize çok teşekkür ederim" diyerek konuşmasını tamamladı.