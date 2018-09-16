Milletvekili Ahmet Kılıç ziyaretlerini sürdürüyor

AK
Parti Bursa
Milletvekili ve AK Parti
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç
, Bursa'daki temaslarına ara vermeden devam ediyor. Ahmet Kılıç gerçekleştirdiği günlerde sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları ve devlet kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
ile beraber Yörük Manav Türkmen Dernekleri'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katılan Ahmet Kılıç, burada dernek temsilcileri ile bir araya geldi. Kahvaltının sonunda dernek başkanı Dinçer Akyel, Ahmet Kılıç'a hediye takdim etti. Kahvaltının ardından Ahmet Kılıç, Mustafa Dündar ve dernek üyeleri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Vekil Kılıç, daha sonra TÜİK Bursa Bölge Müdürü Ünal Can, Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren ve yönetim kurulu üyeleri, BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Arif Tak ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun ile bir araya geldi. Kılıç bu ziyaretlerinde kurum temsilcileriyle istişarelerde bulunarak, istek ve talepleri dinledi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Kılıç, "Ceddimizin bize emanet ettiği bu güzel şehri TBMM'de temsil eden bir milletvekili olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bursa'ya hizmet etmek, şehrin güzelliklerine ve değerlerine sahip çıkmak en büyük gayelerimizden biri olacak. Bunun içinse sivil toplum kuruluşlarının, halkımızın, belediyelerin, milletvekillerinin ortak bir amaç çerçevesinde hareket etmesi oldukça önemlidir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle şehrimizin paydaşlarıyla bir araya geldik ve yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunduk. Umuyoruz ki gelecek dönemde her şey daha güzel olacak. Halkımızın bize verdiği görevin sorumluluğu ve bilinciyle hareket ederek çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.