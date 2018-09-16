Muz cumhuriyeti değiliz

Açıklamaların tamamen şov amaçlı olduğunu söyleyen Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, "Burası Muz Cumhuriyeti değil, kimse, kafasına göre açıklamalar yaparak kimsenin ekmeği ile oynamasın" dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Bursa
İl Başkanı Hüseyin Akkuş
, yaptığı basın açıklamasında, Mustafakemalpaşa'da şarbon vakası görüldüğüne dair söylemler olduğunu dile getirmiş ve CHP
Mustafakemalpaşa ilçe teşkilatının konuyu yakından araştırdığını ifade etmişti. Yapılan açıklamada Mustafakemalpaşa'da 39 şarbon vakası görüldüğü ve bu konuyla ilgilenen doktorun da 1 haftalığına izine çıkarıldığı iddiaları yer almıştı. Bu açıklamanın ardından Mustafakemalpaşa'da başlayan ve Bursa'ya yayılan endişeleri, en yetkili ağızdan yapılan açıklamalar giderdi. Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, dün sabah saatlerinde acil bir toplantı düzenleyerek kamuoyundaki şarbon vakası iddialarına sert bir şekilde nokta koydu. "AÇIKLAMALAR ŞOV AMAÇLI"
Kaymakam Masatlı dün İlçe Tarım Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamalarda, "Bir siyasi parti temsilcisinin yaptığı açıklamalarla Mustafakemalpaşa'da şarbon şüphesi oluşturması büyük bir yanlıştır. İlçemizde kesinlikle şarbon vakası yoktur. Mustafakemalpaşa, sadece Bursa'nın ya da Marmara'nın tarım ve hayvancılık üssü değil, tüm Türkiye
'nin çok önemli bir üretim merkezidir. Burada 45 binden fazla büyükbaş, 70 binden fazla küçükbaş hayvan yetiştiriliyor. Yapılan talihsiz açıklamalar, geçimini hayvancılıkla, et, süt ve sür ürünleri ihracatı ile sağlayan insanların ekmeği ile oynamaktadır. Kimse, kimsenin ekmeği ile oynayamaz. Konu ile ilgili tüm yetkililer burada, kent merkezimiz de dahil olmak üzere hiçbir mahallemizde asla şarbon vakası görülmemiştir. Ülkemiz Muz Cumhuriyeti değildir. Kimse çıkıp kafasına göre ortaya bir takım iddialar atmasın. Tekrarlamakta fayda görüyorum, Mustafakemalpaşa'mızın tamamında, hiç bir şekilde şarbon vakası söz konusu değildir" dedi.