Oscar’ın paraşüt keyfi

Bursa
'da
düzenlenen havacılık festivalinde renkli görüntüler yaşandı. 3 yaşındaki köpek Oscar
, yüzlerce metre yükseklikte uçmanın keyfini yaşadı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Havacılık Kulübü'nün ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Havacılık Festivali'ne yurtdışından ve Türkiye
'nin birçok bölgesinden yüzlerce paraşütçü katıldı. İki gün boyunca gökyüzünün rengarenk olduğu uçuşlarda çok renkli görüntüler yaşandı. KASKINI TAKIP UÇTU
Havacılık festivaline katılan paraşüt pilotu Volkan Tekin ve kendisi gibi paraşütçü olan eşi Elif Tekin'in 3 yaşındaki Cavaller cinsi köpekleri Oscar da gökyüzünde uçmanın keyfini yaşadı. Sahipleri gibi uçmak için tüm önlemlerini alan Oscar, kaskını da takarak 500 metre yükseklikteki Erkızı Tepesi'nden havalandı. Sahipleri ile birlikte yaklaşık 25 dakika boyunca havada kalan Oscar, festivalin en renkli siması oldu.