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Panorama ’ne dünya hayran kaldı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Panorama Fetih Müzesi’ne dünya hayran kaldı
Müzenin açılışına günler kala Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin toplantısı için 'ya gelen ve çeşitli ülkelerin başkanlarına panoramik müzeyi gezdiren , misafirlerini kılıç kalkan ekibi ile karşıladı. Panorama 1326 Bursa 'ni açılışı olmadan ilk defa ziyaret eden Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Başkanı , Japon heyet İran Şiraz Belediye Başkanı Heidar Eskandarpour ile dünyanın birçok ülkesinden yabancı konuklar, kendilerini Bursa'nın fethi olan 1326 yılındaymış gibi hissettiklerini belirterek, bol bol fotoğraf çektirdi. Müzeyi gezdikten sonra hislerini anlatan Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kodawa "Biz bu binayı gördükten sonra anladık ki Bursa tarihi yapılara ve tarihine önem veriyor. Gerçekten harika bir yer olduğunu düşündüm. Şimdi ki zaman ile o zaman başka fakat ben o kubbeye girdiğim zaman kendimi ışınlanmış gibi hissettim" dedi.
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Panorama Fetih Müzesi’ne dünya hayran kaldı
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