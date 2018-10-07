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İncir festivalinde Hüner Coşkuner rüzgârı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
İncir festivalinde Hüner Coşkuner rüzgârı
'nın siyah incirlerinin yarıştığı festival, Ovaakça Mesire Alanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Osmangazi'nin Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden getirilen siyah incirler, jüri tarafından dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği gibi farklı kategorilerde değerlendirildi. Mehter ve folklor gösteriyle başlayan festival, 8 farklı kategoride yaklaşık 200 pehlivanın kıyasıya mücadele ettiği yağlı güreş müsabakalarıyla devam etti.

İLK İKİ SIRA SELÇUKGAZİ'NİN
Bu yıl toplam 38 üreticinin katıldığı en güzel siyah incir yarışmasında birinciliği Selçukgazi'den Aslan Korkmaz, ikinciliği yine Selçukgazi'den Recep Bayram, üçüncülüğü ise Dürdane'den Aslan Tekin kazandı. Dereceye giren üreticilerin ödüllerini Başkanı , Bursa Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez verdi. Ayrıca 8 farklı kategoride yapılan yağlı güreş müsabakalarında dereceye giren pehlivanlara da gün sonunda kupa ve madalyaları Başkan Dündar ve davetli protokol tarafından verildi.

"HER GEÇEN YIL İLGİ ARTIYOR"
Ovaakça Siyah İncir Festivali'nin bu yıl 18'ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu festival, 18 yıldır bugünlere geldi. Bizler de 2009 yılından itibaren bu festivalin yapılmasına destek oluyoruz. Vatandaşımızın sahiplenmesi ne kadar çok olursa bu festivalin de gücü o kadar ortaya çıkıyor. Bu yıl festival coşkusunun çok daha fazla olduğunu gördük. Katılımın fazla olması bizleri çok memnun etti. Kültürümüz ve değerlerimiz biz sahip çıktığımız takdirde ileriye doğru güçlenerek devam eder. Amacımız, ürünümüzün daha değerli bir şekilde sunulması.Ne mutlu bizlere ki, mahallelerimize sahip çıkıyoruz, daha güçlü olması için çalışıyoruz" dedi.
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İncir festivalinde Hüner Coşkuner rüzgârı
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