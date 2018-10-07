OSMEK’te iş karşılığı ücret uygulaması

MILLI Eğitim Bakanlığı ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ile ortak yürütülen İş Karşılığı Ücret Projesi'ni başarıyla uygulayan Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK
), her yaştan insana hem meslek öğretiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlanmasına destek oluyor. Vatandaşların zamanını verimli geçirmeleri, becerilerini keşfederek meslek edinmeleri amaçlanan proje, 3 dönem halinde gerçekleştiriliyor ve her dönem yaklaşık 3 ay sürüyor. Kurs döneminde kursiyerlere İŞKUR tarafından aylık bin TL ücret ödeniyor. Halk Eğitim
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanlar eşliğinde eğitim gören 25 kursiyer, proje kapsamında sabun üretimi ve ahşap boyamanın inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor. 320 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, dönem sonunda Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifika veriliyor. ÇOCUKLAR DA OSMEK'E EMANET
Eğitim konusunda hassas olduklarına dikkat çeken ve belediyecilik hizmetleri arasında eğitime öncelik verdiklerine vurgu yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
"OSMEK çatısı altında birçok farklı branşta eğitimler düzenlerken, yeni ve farklı projelere de yer veriyoruz. Vatandaşlarımız burada meslek öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı buluyor, aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Kursiyerlerimiz eğitim görürken, çocukları da çocuk gelişim uzmanları eşliğinde vakit geçiriyorlar" dedi. Projenin 18 Aralık'a kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Dündar "Zamanını daha iyi kullanmak ve mesleki beceri kazanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.