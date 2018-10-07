Panorama Fetih Müzesi hayranlık uyandırıyor

Bursa
'nın beylikten cihan devletine uzanan tarihi yolculuğunun anlatıldığı dev müze, açılış öncesinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak olan Fetih Müzesi'ni gruplar halinde AK Parti ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve yurtiçi ile yurtdışından gelen misafirlerine gezdirdi. ZAMANDA YOLCULUK HİSSİ VERİYOR
Müzenin yanı sıra ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile 'yeşil bina' özelliğine sahip olan anıt eseri ziyaret eden Gürsu, Kestel, Mudanya, İznik, Orhangazi, Yenişehir ve İnegöl AK Parti ilçe teşkilatlarının yanı sıra, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkanları, ünlü tarihçiler, Film ve dizi yapımcıları ile bir çok ünlü isim, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne hayran kaldı. İlk olarak müzenin giriş katındaki Osmanlı ve Bursa döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yer aldığı bölümü gezen ziyaretçiler, 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümüne çıktıklarında ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bursa'nın fetih gününün anlatıldığı panoramik resmi heyecan içinde inceleyen ziyaretçiler, adeta zaman tünelinde 1326 yılının Bursa'sına yolculuk yaptıklarını belirtti. "BÜYÜLEYİCİ BİR ESER"
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ Bursa'nın Fethi'nin anlatıldığı panoramik resmin çok gerçekçi olduğunu ifade etti. Bozdağ, kendisini bir müzede değil de sanki zaman makinesine binerek 1326 yılının Bursa'sına gitmiş gibi hissettiğini söyledi. Mehmet Bozdağ, müzeyi gezerken büyük bir heyecan duyduğunu ifade ederek, "Tek kelime ile muhteşem bir eser olmuş. Bilhassa panoramik resim çok gerçekçi. Müzenin kubbe bölümüne çıktığınızda Bursa'nın fethine şahitlik ediyormuş gibi oluyorsunuz. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi bu güzel eseri ortaya koydukları için tebrik ediyorum" dedi. "GÖRDÜĞÜN EN GENİŞ KUBBEYE SAHİP"
Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen dünyanın tam panoramik en büyük müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret Eden isimlerden biri de, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
oldu. Müzesi'nin çok geniş bir kubbeye sahip olduğunu anlatan Ortaylı, "Bir daha aynı bina başka bir yerde tekrarlanır mı bilmiyorum. İstanbul'a nazaran burası daha geniş ve aynı şekilde bir şey anlatıyor. Burada anlattığı bir savaş değil, barış ile Bursa'nın ele geçmesidir. Bırakın 19'uncu, 20'nci yüzyıllarını, 1960'lara kadar bizim bildiğimiz, gördüğümüz Bursa bugün artık yok. Bunu bu müzede öğreneceksiniz. Yeni nesiller bunu öğrendikçe de belki Bursa'nın düzeltilmesi için bir hareket ve ruh meydana gelebilir. Bu bakımdan belediyenin bu girişimini, yapılaşmasını faydalı buluyorum" diye konuştu.