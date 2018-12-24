30 yıllık kâbus sona eriyor

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Bursa'dakorku tünelinin andıran iki aracın yan yana geçemediği ancak onlarca mahalleyi birbirine bağlayan Avdancık köprüsündeki kabus sona eriyor. 30 yıl önce yaptırılan ve sadece 3 metre genişliğindeki köprünün yerine Osmangazi Belediyesi tam 27 metre genişliğinde inşa ettiği köprü bitmek üzere. Dere yatağında olan ve aşırı dar olması nedeniyle yüzlerce kazada onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve korku tünelini andıran köprüde tahine karışıyor. Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi arasında ulaşımda sıkıntıya yol açan eski köprünün yerine modern bir köprü inşa etti. Mahalleleri birbirinden ayıran dere üzerine hem araç hem de yaya trafiğine uygun olarak inşa edilen 20 metre uzunluğundaki köprünün asfalt, tretuvar ve çevre düzenleme çalışmaları dışında tüm imalatları tamamlandı. İki yönlü yaya yolu da bulunan köprü, bağlantı yolları ile birlikte Avdancık ve Seçköy Mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik sorununu çözecek.Yeni köprünün bölgede artan trafik yoğunluğunu rahatlatacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Eski köprü, sadece tek aracın geçeceği genişlikte olması nedeniyle bölgedeki artan trafik yoğunluğuna cevap veremez duruma gelmişti. İnşa ettiğimiz yeni ve modern köprü ile bölgede artan trafiği yoğunluğunu rahatlatacağız. Fore kazık yöntemi ile temelini sağlamlaştırdıktan sonra kirişler konuldu. Çift aracın rahatlıkla geçebileceği 27 metre genişliğindeki köprü, aynı zamanda her iki yönde yer alacak 1.5 metre genişliğindeki yaya yolları ile rahat ve güvenli ulaşım imkanı sunacak. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.