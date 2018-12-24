Donmak üzere olan köpekler kurtarıldı

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Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ'da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için yol kenarlarına mama bıraktıOsmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Uludağ'daki sokak hayvanlarının imdadına yetişti.Kar yağışı ve şiddetli soğukların başlaması ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, Uludağ yolunun çeşitli noktalarına kuru mama bıraktı.Oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilaçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz etkenlerine, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyor.Ekipler, Uludağ yolundaki aç kalan hayvanlara yiyecek dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da toplayarak tedavilerinin yapılması için Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne getirdi. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılacak olan hayvanlar tekrar doğaya bırakılacak.Ekipler, ayrıca kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan 27 yavru köpeği de barınağa getirdi.Donmak üzere olan yavru köpekler kış aylarını barınakta geçirecek ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal yaşamlarına geri bırakılacak.