Vali Canbolat, Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

BUGÜN NELER OLDU

BursaValisi Yakup Canbolat, Bursa'nın tarihine ışık tutan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tarihin yeni nesillere öğretilmesi anlamında önemli bir eğitim merkezi olduğunu söyledi.Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, devasa yapıyı hayranlıkla inceledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeşil bina konseptinde inşa edilen müzenin mimari ve sanatsal çalışmaları hakkında Vali Canbolat'a bilgiler verdi.İlk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 tabloyu inceleyen Vali Canbolat, daha sonra 42 metre açıklığındaki dev kubbeye çıktı. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden teslim alındığı tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi inceleyen Vali Yakup Canbolat, 3 boyutlu resmin "heyecan verici" olduğunu ifade etti. Panorama 1326 Bursa'nın müzenin ötesinde eğitim ve kültür merkezi olduğunu belirten Vali Canbolat, "Heyecan verici bir eser olmuş. Ecdadımızın bu toprakları vatan edinişini yaşatmak, o ruhu burada gösterebilmek, Osmanlı'nın kuruluşun burada anlatılması çok isabetli olmuş.Güzel bir eser ortaya çıkmış.Kaliteli, nitelikli ve o günün heyecanını yaşayabileceğimiz bir atmosfer oluşturulmuş. Tarihimizi hiçbir zaman unutmamalıyız.Nereden geldiğimizi bilirsek, nereye gideceğimizi de biliriz. Tarihin yaşatılması ve gençliğe öğretilmesi önemli.Burası sadece bir görsellik değil, o ruhun ve maneviyatın yaşatılması, yeni nesillere öğretilmesi anlamında da önemli bir eğitim merkezi olacaktır.Burasını sadece müze olarak görmüyorum. Bursa turizmine de çok büyük katkıları olacaktır.Böyle bir eseri Bursamıza ve ülkemize kazandırmalarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.